كأس أوروبا.. إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على ألبانيا

استهل المنتخب الإيطالي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا بفوز صعب على ألبانيا 2-1 اليوم السبت في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.

وبكرت ألبانيا بالتسجيل وتحديدا بعد 23 ثانية عبر المهاجم نديم بيرامي في أسرع هدف في تاريخ البطولة، لكن أبطال القارة العجوز ردوا بسرعة وقلبوا النتيجة بهدفين للاعبي إنتر بطل الدوري أليساندرو باستوني (11) ونيكولو باريلا (16).

وكانت إسبانيا تغلبت على كرواتيا 3-0 في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

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وتصدرت إسبانيا بذلك المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام ايطاليا.

وتنتظر إيطاليا قمة نارية أمام إسبانيا في الجولة الثانية الخميس المقبل، فيما تلعب ألبانيا مع كرواتيا الأربعاء في هامبورغ.

وكانت إيطاليا خالفت التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1968.

المصدر: وكالات