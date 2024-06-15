 
مباشر

كأس أوروبا.. إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على ألبانيا

الرياضة

كأس أوروبا.. إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على ألبانيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqvw

استهل المنتخب الإيطالي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا بفوز صعب على ألبانيا 2-1 اليوم السبت في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.

وبكرت ألبانيا بالتسجيل وتحديدا بعد 23 ثانية عبر المهاجم نديم بيرامي في أسرع هدف في تاريخ البطولة، لكن أبطال القارة العجوز ردوا بسرعة وقلبوا النتيجة بهدفين للاعبي إنتر بطل الدوري أليساندرو باستوني (11) ونيكولو باريلا (16).

وكانت إسبانيا تغلبت على كرواتيا 3-0 في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

إقرأ المزيد
ألبانيا تهز شباك إيطاليا بأسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا (فيديو)
ألبانيا تهز شباك إيطاليا بأسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا (فيديو)

وتصدرت إسبانيا بذلك المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام ايطاليا.

وتنتظر إيطاليا قمة نارية أمام إسبانيا في الجولة الثانية الخميس المقبل، فيما تلعب ألبانيا مع كرواتيا الأربعاء في هامبورغ.

وكانت إيطاليا خالفت التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1968.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"