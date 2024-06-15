في شوط واحد.. إسبانيا تضرب كرواتيا بثلاثية (فيديو)

تقدم المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة على نظيره الكرواتي في أول 45 دقيقة من المباراة التي تجمعهما الآن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أوروبا المقامة في ألمانيا.

وتناوب على تسجيل ثلاثية المنتخب الإسباني كل من ألفارو موراتا، فابيان رويز، وداني كارفاخال في الدقائق 29، 32 و45.

ولم يقدم المنتخب الكرواتي مستواه المعهود وظهر بوجه شاحب وأداء باهت خاصة على مستوى خط الدفاع حيث ارتكب لاعبوه أخطاء كارثية في التمركز تسببت في استقبال منتخبهم ثلاثة أهداف في شوط واحد.

ومن المتوقع أن يجري المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش عدة تغييرات في الشوط الثاني لتصحيح الأوضاع وتفادي تكبد خسارة ثقيلة.

المصدر: RT