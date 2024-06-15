العثور على مستويات غير آمنة من بكتيريا الإشريكية القولونية في نهر السين بباريس

قبل أسابيع من موعد إقامة مسابقات السباحة في نهر السين خلال أولمبياد باريس، تحتوي مياهه على مستويات مرتفعة غير آمنة من بكتيريا الإشريكية القولونية، حسب نتائج اختبارات نشرت الجمعة.

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وأظهرت مستويات التلوث في الأيام الثمانية الأولى من يونيو، بعد هطول الأمطار الغزيرة المستمرة في باريس، أن البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والمكورات المعوية تجاوزت الحدود التي تعتبر آمنة للرياضيين.

ونشرت مجموعة المراقبة "أو دو باريس" التقرير بعد يوم واحد من تصريح مسؤول تنفيذي كبير في اللجنة الأولمبية الدولية بأنه "لا يوجد سبب للشك" في أن السباقات ستقام كما هو مقرر في منطقة تاريخية بوسط مدينة السين بالقرب من برج إيفل.

وأول حدث أولمبي في نهر السين بعد تنظيفها هو سباق ترايثلون للرجال، بما في ذلك السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر (أقل من ميل واحد)، في صباح يوم 30 يوليو. يقام سباق ترايثلون للسيدات في اليوم التالي، ويقام حدث التتابع المختلط في 5 أغسطس.

من المقرر إجراء سباقات ماراثون للسباحة لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات (6.2 ميل) للنساء والرجال يومي 8 و9 أغسطس على التوالي، في المياه التي كانت ملوثة تاريخيا قبل استثمار 1.5 مليار دولار قبل الألعاب الأولمبية.

قال كريستوف دوبي، مسؤول اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد سماع تحديث باريس من مسؤولي المدينة والمنظمين الأولمبيين: "نحن واثقون من أننا سنسبح في نهر السين هذا الصيف".

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على الرغم من الثقة التي أعربت عنها اللجنة الأولمبية الدولية علنا، فإن القرار النهائي بشأن الموافقة على الأحداث الآمنة للرياضيين يجب أن يقع على عاتق الهيئات الإدارية للرياضات الفردية، والألعاب المائية العالمية، والترايثلون العالمي.

أصبحت سلامة مياه نهر السين أثناء دورة الألعاب الأولمبية موضع شك منذ إلغاء بعض الأحداث الاختبارية المقررة في أغسطس الماضي، وذلك أيضا بعد هطول أمطار غزيرة في غير موسمها.

المصدر: "أسوشيتد برس"