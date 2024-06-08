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لطمأنة سباحي الأولمبياد.. رئيسة بلدية باريس تغطس في نهر السين

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لطمأنة سباحي الأولمبياد.. رئيسة بلدية باريس تغطس في نهر السين
AP
رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو ورئيس دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية توني إستانغيت
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قال مكتب رئيسة بلدية باريس، آن إيدالغو، إنها من المرجح أن تغطس يومي 23 أو 30 يونيو الجاري كموعدين محتملين في نهر السين، اعتمادا على الطقس وحالة النهر، قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.

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وأدت الأمطار الغزيرة في الأسابيع الماضية إلى زيادة تدفق النهر، مما أجبر فريق السباحة الفرنسي في المياه المفتوحة أيضا على إعادة جدولة حصة تدريبية كان من المقرر إقامتها الاثنين الماضي.

وتعمل بلدية باريس على تنظيف نهر السين حتى يتمكن الناس من السباحة فيه مرة أخرى، كما حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 1900، لكن مشكلة في الصرف الصحي خلال الصيف الماضي أدت إلى إلغاء منافسة للسباحة قبل الأولمبياد.

وفي الشهر الماضي، كشفت بلدية المدينة رسميا عن حوض تخزين قادر على استيعاب 46 ​​ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، للحد بشكل كبير من أخطار التلوث في نهر السين، حيث ستقام فعاليات السباحة في المياه المفتوحة ومنافسات الثلاثي خلال ألعاب باريس 2024.

ومن المقرر أن تكشف المدينة عن النتائج الأولية لاختبارات جودة المياه الأسبوع المقبل.

المصدر: رويترز

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