فوزي البنزرتي مدربا جديدا للمنتخب التونسي

عين الاتحاد التونسي لكرة القدم فوزي البنزرتي مدربا للمنتخب الوطني، خلفا لمنتصر الوحيشي، وفقا لما أعلن الاتحاد اليوم الجمعة.

وسيتولى البنزرتي (74 عاما) قيادة "نسور قرطاج" للمرة الرابعة، بعد فترات قصيرة في 1994، 2010، 2011، و2018.

وأعلن الاتحاد في بيان تعيين البنزرتي، وعماد بن يونس مساعدا، بدءا من 1 يوليو المقبل.

وكان الوحيشي كلف مؤقتا بقيادة المنتخب التونسي في يناير الماضي، بدلا من جلال القادري الذي استقال عقب خروج المنتخب من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا متذيلا مجموعته من دون تحقيق فوز واحد، مكتفيا بتسجيل هدف يتيم في ثلاث مباريات.

وتوج البنزرتي بـ23 لقبا مع أندية الترجي (11 لقبا)، النجم الرياضي الساحلي (8)، الإفريقي (1) والوداد المغربي (3)، كما حل وصيفا في مونديال الأندية 2013 مع الرجاء المغربي.

وستكون المهمة الأولى للمدرب الجديد، قيادة المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخ "نسور قرطاج".

وتتصدر تونس مجموعتها في التصفيات الإفريقية المونديالية بـ10 نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن ناميبيا.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل مركز الوصافة مباريات فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

المصدر: أ ف ب