 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط مسيّرة تابعة له بصاروخ أرض جو في لبنان و"حزب الله" يصدر بيانا

ليفربول يعلن إصابة أسطورته آلان هانسن بمرض خطير

الرياضة

ليفربول يعلن إصابة أسطورته آلان هانسن بمرض خطير
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpov

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن أسطورته وقائده السابق الاسكتلندي آلان هانسن يعاني من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى.

وقال ليفربول في بيان نشره على موقعه إن النادي يقدم الدعم لأسرة لاعب المنتخب الاسكتلندي السابق، البالغ من العمر 68 عاما، والذي اعتزل عام 1991 لبدء مسيرة ناجحة كمعلق تلفزيوني.

وأضاف: "أفكار ودعم الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع قائدنا الأسطوري السابق آلان هانسن، الذي يعاني حاليا من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى".

وأردف: "النادي على اتصال حاليا بأسرة آلان لتقديم دعمنا في هذا الوقت العصيب، وأفكارنا ورغباتنا وآمالنا مع آلان وجميع أفراد عائلة هانسن.. سنقدم أي تحديثات أخرى فور تلقيها في الوقت المناسب، ونطلب احترام خصوصية عائلة هانسن في هذا الوقت".

وكان هانسن انضم إلى ليفربول قادما من فريق بارتيك ثيسل الاسكتلندي عام 1977، وفاز المدافع الدولي السابق بثلاث كؤوس أوروبية وثمانية ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات في 620 مباراة مع ليفربول.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي