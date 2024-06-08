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بعد تغريدة "النامووووووس" الشهيرة.. محمد بن زايد يستقبل أبطال الحدث (صور)

الرياضة

بعد تغريدة
@alainfcae
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استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثة نادي العين لتهنئتها على التتويج بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2003.

وكان فريق العين قد فاز بدوري أبطال آسيا 2024، على حساب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، إثر تغلبه عليه في النهائي (6-3) بمجموع بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وعلق حينها محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة "X" بإنجاز العين، بكلمة: "النامووووووووووووس 🇦🇪⚽️".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعثة فريق العين والجهازين الإداري والفني، لتهنئتهم بالتتويج بدوري أبطال آسيا 2024.

وهنأ رئيس دولة الإمارات اللاعبين والمدرب والجهازين الإداري والفني وجماهير النادي ومجلس الإدارة بهذا الإنجاز التاريخي، مشيدا بمستوى الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة وروح التنافس العالية التي تحلى بها وعبرت عن إصراره وقوة عزيمته على الفوز.

وثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل الجهود التي أسهمت في نجاح الفريق في تمثيل دولة الإمارات بهذا الشكل المشرف، والوصول إلى منصة التتويج، متفوقا على عمالقة القارة الآسيوية.

وحث رئيس دولة الإمارات الفريق على ضرورة مواصلة تطوير أدائه وتميزه للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات والحفاظ على المستوى الطيب الذي ظهر به.

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الشيخ محمد بن زايد يستقبل أبطال الدوري الإماراتي

وأكد أن أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية عامة وكرة القدم خاصة، ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية خلال الفترة المقبلة على مستوى مختلف أنواع الرياضات والمنافسات.

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدعم الذي يوليه لقطاع الرياضة والشباب في الدولة، مؤكدين أن الإنجاز الذي حققه العين يعد ثمرة من ثمار الرعاية السامية والدعم المتواصل من رئيس الدولة للقطاع الرياضي.

وشهد الاستقبال التقاط الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الصور التذكارية مع اللاعبين ومسؤولي النادي واللجان والرعاة.

المصدر: وكالات 

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