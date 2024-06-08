بعد تغريدة "النامووووووس" الشهيرة.. محمد بن زايد يستقبل أبطال الحدث (صور)

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثة نادي العين لتهنئتها على التتويج بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2003.

وكان فريق العين قد فاز بدوري أبطال آسيا 2024، على حساب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، إثر تغلبه عليه في النهائي (6-3) بمجموع بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وعلق حينها محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة "X" بإنجاز العين، بكلمة: "النامووووووووووووس 🇦🇪⚽️".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعثة فريق العين والجهازين الإداري والفني، لتهنئتهم بالتتويج بدوري أبطال آسيا 2024.

رئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا #نادي_العينpic.twitter.com/vkH3Kn8Sio — نادي العين (@alainfcae) June 8, 2024

وهنأ رئيس دولة الإمارات اللاعبين والمدرب والجهازين الإداري والفني وجماهير النادي ومجلس الإدارة بهذا الإنجاز التاريخي، مشيدا بمستوى الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة وروح التنافس العالية التي تحلى بها وعبرت عن إصراره وقوة عزيمته على الفوز.

استقبال رئيس الدولة 🇦🇪

إنجاز تاريخي للزعيم الذي رسم فرحة وطن برغبة الأبطال وعزيمة الرجال 🏆 https://t.co/Mu0a4kaHOS#نادي_العينpic.twitter.com/Gcg1DNjj4V — نادي العين (@alainfcae) June 8, 2024

وثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل الجهود التي أسهمت في نجاح الفريق في تمثيل دولة الإمارات بهذا الشكل المشرف، والوصول إلى منصة التتويج، متفوقا على عمالقة القارة الآسيوية.

#رئيس_الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا، ويؤكد أن أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية عامة وكرة القدم خاصة ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية#وامhttps://t.co/mB5xhBD2dHpic.twitter.com/IjIkNmhEYm — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 8, 2024

وحث رئيس دولة الإمارات الفريق على ضرورة مواصلة تطوير أدائه وتميزه للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات والحفاظ على المستوى الطيب الذي ظهر به.

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وأكد أن أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية عامة وكرة القدم خاصة، ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية خلال الفترة المقبلة على مستوى مختلف أنواع الرياضات والمنافسات.

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدعم الذي يوليه لقطاع الرياضة والشباب في الدولة، مؤكدين أن الإنجاز الذي حققه العين يعد ثمرة من ثمار الرعاية السامية والدعم المتواصل من رئيس الدولة للقطاع الرياضي.

وشهد الاستقبال التقاط الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الصور التذكارية مع اللاعبين ومسؤولي النادي واللجان والرعاة.

المصدر: وكالات