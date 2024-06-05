 
مباشر

رسميا.. نابولي يتعاقد مع كونتي

الرياضة

رسميا.. نابولي يتعاقد مع كونتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoii

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وتولى أنطونيو كونتي قيادة فريق نابولي الإيطالي، خلفا لفرانشيسكو كالزونا الذي رحل مع نهاية الموسم المنصرم عن منصبه.

وكشف نادي نابولي في بيانه الرسمي، أن أنطونيو كونتي سيتولى تدريب الفريق الإيطالي بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي حتى 30 يونيو 2027، أي لمدة 3 مواسم متتالية.

إقرأ المزيد
شاهد.. استقبال تاريخي لمورينيو في فنربخشة التركي
شاهد.. استقبال تاريخي لمورينيو في فنربخشة التركي

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن كونتي سيحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو تصبح 6.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب، قد ترتفع إلى 10 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة، مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري الإيطالي.

يذكر أن كونتي قاد إنتر ميلان لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في 2021، قبل أن ينتقل لتوتنهام ويغادر النادي في مارس 2023 ولم يرتبط كونتي بقيادة أي ناد منذ ذلك الوقت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا