شاهد.. استقبال تاريخي لمورينيو في فنربخشة التركي

أقام نادي فنربخشة التركي، حفلا مهيبا لتقديم مدربه الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الأحد، بحضور آلاف المشجعين، بعدما أتم المدير الفني توقيع العقود مؤخرا.

وأعلن فنربخشة رسميا تعيين مورينيو مدربا للفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفا للمدرب التركي السابق إسماعيل كارتال، بعد خسارة لقب الدوري التركي لصالح الغريم غالطة سراي.

وتم تقديم جوزيه مورينيو أمام الآلاف من مشجعي فنربخشة، الذي احتفلوا بصخب بقدوم المدرب الأسطوري، الذي وقع عقده في ملعب "سوكرو ساراج أوغلو"، الأحد، وسط ترحيب جماهيري تاريخي.

José Mourinho went to the Fenerbahce stadium to introduce himself for 15 minutes and this is how the stadium looked.



Next season is going to be fun.pic.twitter.com/5f4QlWcQ8e — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) June 2, 2024

"I thank you for your love" 💛



José Mourinho speaks to the Fenerbahce fans after being announced as the club's new head coach 📝pic.twitter.com/hXAYAsmdWv — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 2, 2024

وكانت آخر تجارب جوزيه مورينيو مع نادي روما الإيطالي الذي قاده للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، بينما جاءت إقالته في يناير الماضي.

L’accueil des supporters de Fenerbahçe à José Mourinho. 🤯💛💙 pic.twitter.com/syIuNs18YU — Actu Foot (@ActuFoot_) June 2, 2024

إقرأ المزيد

وسبق لمورينيو تدريب العديد من الأندية الأوروبية العملاقة مثل تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

وحصد "سبيشل وان" الكثير من الألقاب المحلية، لكن أبرز إنجازاته التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان.

وارتبط اسم مورينيو بشدة بخوض تجربة التدريب في السعودية، لكن ورغم ما أوردته صحف سعودية عدة بشأن المفاوضات المتقدمة بين المدرب البرتغالي ونادي القادسية العائد حديثا لدوري روشن للمحترفين، فإن المدرب البرتغالي اتجه بالنهاية صوب تركيا ليخوض تحد جديد.

المصدر: "وسائل إعلام"