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شاهد.. استقبال تاريخي لمورينيو في فنربخشة التركي

الرياضة

شاهد.. استقبال تاريخي لمورينيو في فنربخشة التركي
AFP
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أقام نادي فنربخشة التركي، حفلا مهيبا لتقديم مدربه الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الأحد، بحضور آلاف المشجعين، بعدما أتم المدير الفني توقيع العقود مؤخرا.

وأعلن فنربخشة رسميا تعيين مورينيو مدربا للفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفا للمدرب التركي السابق إسماعيل كارتال، بعد خسارة لقب الدوري التركي لصالح الغريم غالطة سراي.

وتم تقديم جوزيه مورينيو أمام الآلاف من مشجعي فنربخشة، الذي احتفلوا بصخب بقدوم المدرب الأسطوري، الذي وقع عقده في ملعب "سوكرو ساراج أوغلو"، الأحد، وسط ترحيب جماهيري تاريخي.

وكانت آخر تجارب جوزيه مورينيو مع نادي روما الإيطالي الذي قاده للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، بينما جاءت إقالته في يناير الماضي.

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مورينيو مدربا جديدا لفنربخشة التركي
مورينيو مدربا جديدا لفنربخشة التركي

وسبق لمورينيو تدريب العديد من الأندية الأوروبية العملاقة مثل تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

وحصد "سبيشل وان" الكثير من الألقاب المحلية، لكن أبرز إنجازاته التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان.

وارتبط اسم مورينيو بشدة بخوض تجربة التدريب في السعودية، لكن ورغم ما أوردته صحف سعودية عدة بشأن المفاوضات المتقدمة بين المدرب البرتغالي ونادي القادسية العائد حديثا لدوري روشن للمحترفين، فإن المدرب البرتغالي اتجه بالنهاية صوب تركيا ليخوض تحد جديد.

المصدر: "وسائل إعلام"

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