مورينيو مدربا جديدا لفنربخشة التركي

تعاقد فريق فنربخشة لكرة القدم مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف عليه اعتبارا من الموسم المقبل، حسب ما أعلن النادي التركي اليوم الأحد.

كما أكد مورينيو بنفسه نبأ تعاقده مع فنربخشة من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي التركي بقوله "مساء الخير يا أنصار فنربخشة، موعدنا غدا (اليوم الأحد) في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا سويا".

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فإن رئيس نادي فنربخشة، علي كوش عرض عقدا على مورينيو لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة.

ولم يفز فنربخشة بالدوري التركي منذ 10 سنوات وحل وصيفا الموسم المنصرم لغلطة سراي البطل.

وكان مورينيو (61 عاما) أقيل من منصبه مدربا لروما الإيطالي في يناير الماضي علما بأنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022 وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي خلال عامين ونصف قضاها معه.

وفي تركيا، سيخوض مورينيو تجربته الـ11 مع أحد الأندية في مسيرته كمدرب، والتي تميزت بالعديد من الألقاب، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، إضافة إلى دوريات إنجلترا مع تشيلسي (2005 و2006 و2015)، وإيطاليا (2009 و2010) وإسبانيا مع ريال مدريد (2012).

ويتميز مورينيو بشخصيته المثيرة للجدل والتي أثارت حولها الكثير من الانتقادات، حيث أطلق على نفسه لقب "المميز"، لكن بريقه خفت منذ قرابة 10 سنوات، كما تشهد إخفاقاته مع مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وأخيرا روما.

المصدر: أ ف ب