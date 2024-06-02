سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا منذ إطلاق المسابقة

عزز ريال مدريد رقمه القياسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتتويجه بلقبه القاري الـ15 عقب فوزه في المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد أمس السبت.

ونستعرض في هذا الرصد، سجل الفائزين بلقب بطل دوري أبطال أوروبا منذ إطلاق المسابقة (انطلقت كأس الأندية الأوروبية سابقا عام 1956 وطور نظامها في 1992):

2024: ريال مدريد الإسباني

2023: مانشستر سيتي الإنجليزي

2022: ريال مدريد الإسباني

2021: تشلسي الإنجليزي

2020: بايرن ميونخ الألماني

2019: ليفربول الإنجليزي

2018: ريال مدريد

2017: ريال مدريد

2016: ريال مدريد

2015: برشلونة الإسباني

2014: ريال مدريد

2013: بايرن ميونخ

2012: تشيلسي

2011: برشلونة

2010: إنتر الإيطالي

2009: برشلونة الإسباني

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2007: ميلان الإيطالي

2006: برشلونة

2005: ليفربول

2004: بورتو البرتغالي

2003: ميلان الإيطالي

2002: ريال مدريد

2001: بايرن ميونخ

2000: ريال مدريد

1999: مانشستر يونايتد

1998: ريال مدريد

1997: بوروسيا دورتموند الألماني

1996: يوفنتوس الإيطالي

1995: أياكس الهولندي

1994: ميلان الإيطالي

1993: مارسيليا الفرنسي

1992: برشلونة

1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي

1990: ميلان الإيطالي

1989: ميلان الإيطالي

1988: أيندهوفن الهولندي

1987: بورتو

1986: ستيوا بوخارست الروماني

1985: يوفنتوس

1984: ليفربول

1983: هامبورغ الألماني

1982: أستون فيلا الإنجليزي

1981: ليفربول

1980: نوتنغهام فوريست الإنجليزي

1979: نوتنغهام فوريست

1978: ليفربول

1977: ليفربول

1976: بايرن ميونخ

1975: بايرن ميونخ

1974: بايرن ميونخ

1973: أياكس الهولندي

1972: أياكس الهولندي

1971: أياكس الهولندي

1970: فينورد الهولندي

1969: ميلان الإيطالي

1968: مانشستر يونايتد

1967: سلتيك الاسكتلندي

1966: ريال مدريد

1965: إنتر الإيطالي

1964: إنتر الإيطالي

1963: ميلان الإيطالي

1962: بنفيكا البرتغالي

1961: بنفيكا

1960: ريال مدريد

1959: ريال مدريد

1958: ريال مدريد

1957: ريال مدريد

1956: ريال مدريد

- الأندية الأكثر تتويجا:

15 لقبا: ريال مدريد.

7 ألقاب: ميلان.

6 ألقاب: بايرن ميونخ، ليفربول.

5 ألقاب: برشلونة.

4 ألقاب: أياكس.

3 ألقاب: مانشستر يونايتد، إنتر.

المصدر: RT