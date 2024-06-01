تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة دورتموند في نهائي دوري الأبطال

أعلن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وقرر أنشيلوتي الاعتماد في مركز حراسة المرمى على البلجيكي تيبو كورتوا العائد من الإصابة بدل أندريه لونين الذي حرس عرين الريال في معظم مباريات دوري الأبطال هذا الموسم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد لمواجهة دورتموند كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديغر، وداني كارفاخال.

الوسط: كامافينغا، توني كروس، فيدي فالفيردي، وجود بيلينغهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة أرقامه القياسية في البطولة وحصد اللقب القاري الـ15 في تاريخه، في حين يطمح دورتموند للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية بعد الأولى التي تحققت عام 1997.

المصدر: RT