التونسية أنس جابر تنتقد صمت العالم تجاه ما يحدث في غزة

طالبت نجمة التنس التونسية أنس جابر العالم بـ"الحديث أكثر" عن الحرب المستمرة في غزة، واصفة تأثير الصراع بأنه "غير عادل".

وقالت أنس، أفضل لاعبة عربية في تاريخ التنس، إنها توقفت فعليا عن متابعة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضافت ابنة الـ29 عاما في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بعد بلوغها دور الـ16 في بطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس: "أكون حزينة جدا عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة أتفادى التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ما يحصل في غزة الآن شريط مرعب".

وأكملت اللاعبة التي بلغت نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات "أتمنى أن يتحدث العالم أكثر لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون. نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيرا من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل".

المصدر: أ ف ب