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أنس جابر تبلغ الدور الثالث في "رولان غاروس"

الرياضة

أنس جابر تبلغ الدور الثالث في
AP
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تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا إلى الدور الثالث لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى بفوزها على الكولومبية كاميلا أوسوريو.

وجاء فوز أنس بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-3 و1-6 و6-3.

وقالت أنس قبل أن تغادر الملعب تحت وابل من التشجيع من قبل الجماهير التي لوحت بالأعلام التونسية في المدرجات "آمل حقا أن ألعب بشكل أفضل في المباراة المقبلة".

وتلتقي وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 في اختبارها المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع لاحقا بين الكندية ليلى فرنانديز والصينية وانغ شيو.

ولم تحقق أنس فوزين تواليا هذا الموسم قبل أن تبلغ ربع نهائي دورة مدريد أواخر أبريل الماضي، ثم ودعت باكرا الأسبوع التالي في دورة روما.

ووصلت التونسية إلى "رولان غاروس" وفي رصيدها ستة انتصارات مقابل تسع خسارات في تسع دورات، وودعت خمس مرات في مباراتها الأولى.

المصدر: وكالات

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