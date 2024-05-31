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اليافعة الروسية ميرا أندرييفا تتغلب على المصنفة الأولى سابقا في رولان غاروس

الرياضة

اليافعة الروسية ميرا أندرييفا تتغلب على المصنفة الأولى سابقا في رولان غاروس
Globallookpress
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تغلبت لاعبة التنس الروسية ميرا أندريفا البالغة 17 عاما على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية بالتنس.

وفازت لاعبة التنس الروسية بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3, 3-6, 7-5 خلال لقاء استمر ساعتين و31 دقيقة.

وبذلك وصلت أندريفا إلى الدور الثالث من البطولة، والتي ستلعب فيها ضد الأمريكية بيتون ستيرنز.

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وبعد المباراة، وصفت أندريفا، في مقابلة مع موقع Sports.ru، الفوز بأنه الأهم في مسيرتها: "لقد ساعدتني شخصيتي على الفوز، كان انتصارا قويا للغاية". وتابعت: "ما أعطاني القوة هو أنني حاولت أن أبقى هادئة وقد نجح الأمر".

وتعد أفضل نتيجة في مسيرة الروسية في الوقت الحالي هي الوصول إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة 2024.

المصدر: RT

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