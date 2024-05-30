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مدفيديف يحجز مقعده في الدور الثالث لبطولة "رولان غاروس"

الرياضة

مدفيديف يحجز مقعده في الدور الثالث لبطولة
AP
الروسي دانييل مدفيديف
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الثالث لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، بانسحاب منافسه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش للإصابة بعد تقدمه عليه 6-1 و5-0 يوم الخميس.

ولم يواجه الروسي المصنف خامسا عالميا أي صعوبة أمام كيتسمانوفيتش في مباراة انتهت بعد 55 دقيقة، فكسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى وثلاث مرات في الثانية قبل انسحاب الصربي.

وسيلعب مدفيديف (28 عاما) في الدور الثالث مع الفائز من مواجهة الأرجنتيني ماريانو نافوني والتشيكي توماس ماخاك.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها مدفيديف هذا الدور في البطولة الفرنسية، محققا فوزه التاسع.

ويسعى الروسي لتعويض خيبة أمل العام الماضي عندما ودع "رولان غاروس" مبكرا من الدور الأول، علما بأن أفضل نتيجة له في البطولة كانت وصوله للدور ربع النهائي عام 2021.

المصدر: وكالات

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