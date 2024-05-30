ضربة موجعة لإيطاليا قبل انطلاق كأس أوروبا

تلقى المدير الفني لمنتخب إيطاليا لوتشيانو سباليتي ضربة مؤلمة قبل أسبوعين من انطلاق كأس أوروبا في ألمانيا بعد تأكد إصابة مدافع إنتر فرانشيسكو أتشيربي وغيابه عن البطولة القارية.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، أن أتشيربي مدافع إنتر ومنتخب إيطاليا، يعاني من مشكلة في الفخذ، سيغيب على إثرها عن كأس أوروبا 2024.

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وأشار الاتحاد الإيطالي إلى أن أتشيربي سيخضع لعملية جراحية يوم الجمعة، من أجل التعافي بشكل كامل قبل بداية الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، قرر سباليتي ضم مدافع يوفنتوس فيديريكو غاتي ليكون بديل أتشيربي في المنتخب.

وستواجه إيطاليا، حاملة لقب كأس أوروبا، إسبانيا وكرواتيا وألبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة القارية المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات