الإصابة تحرم المهاجم الإيطالي زانيولو من المشاركة في كأس أوروبا

يغيب مهاجم أستون فيلا الدولي الإيطالي نيكولو زانيولو عن منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا التي تنطلق في يونيو المقبل جراء تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى.

وكتب زانيولو (24 عاما) عبر حسابه على "إنستغرام": "لسوء الحظ، يجب أن أتخلى عن حلمي بتمثيل بلدي في مسابقة كبرى، لكن ذلك اليوم سيأتي، أنا متأكد، وسيكون جميلا للغاية.. لا أقوى على الانتظار حتى أعود إلى الملعب أقوى من ذي قبل!".

ويعاني زانيولو من كسر صغير في قدمه اليسرى تعرض له خلال تعادل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول 3-3 الاثنين الماضي في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ودافع زانيولو، المعار من غلطة سراي التركي إلى أستون فيلا، عن قميص منتخب بلاده في 19 مباراة دولية، وسجل هدفين.

ولعب زانيولو دورا بارزا مع المنتخب الإيطالي تحت إدارة المدرب لوتشيانو سباليتي منذ تولي الأخير منصبه في أغسطس الماضي حيث أشركه في ست من المباريات الثماني التي خاضها "ناتسيونالي".

وسيكشف سباليتي عن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في كأس أوروبا مطلع الأسبوع المقبل.

وستواجه إيطاليا، حاملة لقب كأس أوروبا، إسبانيا وكرواتيا وألبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية في "يورو 2024".

المصدر: وكالات