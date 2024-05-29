أول تعليق من فليك بعد توقيعه لبرشلونة

علق الألماني هانزي فليك للمرة الأولى بعد توقيعه يوم الأربعاء، عقود تدريب برشلونة خلفا لتشافي هرنانديز المقال.

وقال فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أولا، أود أن شكر جميع الأشخاص الذين شاركوا في تعييني. إنه لشرف وحلم أيضا أن أوقع عقدا لتدريب برشلونة. العمل مع هذا النادي، ومن أجل هذا النادي العظيم".

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وأضاف: "أنا متحمس للغاية لبدء العمل مع هذا النادي الرائع. منذ وصولي، لاحظت أن الجميع يحبون النادي ويفعلون كل ما في وسعهم من أجل نجاحه".

وتابع: "أحبذ أن يكون لدى الفريق الذي أدربه القدرة على السيطرة على الكرة وأن نقدم كرة قدم هجومية. هذه هي الجوانب التي أحبها وسنعمل على تحقيقها".

وواصل: "برشلونة لديه واحد من أفضل الأكاديميات في العالم. في الفريق الأول هناك مزيج جيد بين اللاعبين ذوي الخبرة والشباب أصحاب المواهب".

وأردف: "يجب أن نعمل على التحسن. هذا عملنا جنبا إلى جنب مع ديكو (المدير الرياضي لبرشلونة) ولابورتا (رئيس نادي برشلونة).. بالنسبة لي، من المهم العمل بروح الفريق. يجب أن نعمل معا في هذا الجانب. يجب أن نركز على هذه المهمة وأنا سعيد بالقيام بذلك مع هؤلاء الأشخاص".

وأكمل المدرب الألماني: "فزت ببعض الألقاب مع بايرن ميونخ وأود أن أواصل هذا المسار في برشلونة. يمكننا تحقيق الكثير معا وهذا الأمر الأكثر أهمية".

واختتم: "أقول لجمهور برشلونة: مرحبا أيها الأصدقاء، أنا متحمس للغاية لبدء هذه الرحلة معكم. دعمكم مهم جدا ومعا يمكننا تحقيق الكثير مع هذا الفريق الرائع. يحيا نادي برشلونة!".

يذكر أن أهم محطات فليك التدريبية كانت إشرافه على بايرن ميونخ في الفترة بين 2019 إلى 2021 والمنتخب الألماني في مونديال 2018.

المصدر: وكالات