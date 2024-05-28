بسبب أحداث كأس الملك السعودي.. الاتحاد يشكو ثنائي الهلال

تعتزم إدارة نادي الاتحاد التقدم بشكوى رسمية ضد ثنائي الهلال على خلفية ما حدث منهما خلال مباراة كأس الملك السعودي بكرة القدم للموسم الحالي.

وانتهت مباراة الهلال ضد اتحاد جدة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي كأس الملك السعودي، بفوز الزعيم 2-1، ليتوج الزعيم باللقب.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة رفعت شكوى للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرازيلي مالكوم وسعود عبد الحميد ثنائي الهلال.

حيث ترى إدارة النمور إن تصرفات ثنائي الهلال، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال مباراة الفريقين في كأس الملك تسببت في استفزاز الجماهير.

#ايقاف_مالكوم_لجنه_الانضباط



مابين استفزاز وتجاوزات اخلاقية#ايقاف_مالكوم_وسعود_للعداله



من حضرتهم عشان مايتوقفون مثل ماتوقفوا كريستيانو وتاليسكا ولابورت وسلطان الغنام ؟#العداله_مطلب_الجماهير@Bandaraalpic.twitter.com/dSDBdSlJUs — سلطان العنزي (@Sultan501_NFC) May 27, 2024

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وظهر مالكوم لاعب فريق الهلال وهو يشير بإشارة غير إخلاقية لجماهير النمور خلال احتفالات الزعيم في مباراة الدور نصف النهائي كأس الملك السعودي.

واحتل اتحاد جدة المركز الخامس شواره في ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 54 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"