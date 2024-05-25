باير ليفركوزن يرفع كأس ألمانيا (فيديو)

توج فريق باير ليفركوزن بلقب بطل كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على فريق الدرجة الثانية كايزرسلاوترن (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت في برلين.

ويدين فريق باير ليفركوزن بالفضل في انتصاره الكبير لمدافعه الإيفواري أوديلون كوسونو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" مبكرا في الدقيقة 17 من زمن الشوط، قبل أن يطرد من الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط نفسه، على الملعب لأولمبي بالعاصمة برلين.

وأحرز فريق باير ليفركوزن كأس ألمانيا للمرة الثانية بعد الأول في عام 1993.

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وحصد نادي باير ليفركوزن اللقب الثاني له هذا الموسم، بعد فوزه بالدوري الألماني "البوندس ليغا" من دون أن يتعرض لأي هزيمة في إنجاز تاريخي لم يسبقه أحد إليه.

ولكنه الفريق الألماني خسر لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد سقوطه أمام فريق أتالانتا الإيطالي (0-3) في النهائي الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

المصدر: RT