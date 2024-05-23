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أوباميانغ يحسم جائزة الحذاء الذهبي باليوروباليغ

الرياضة

أوباميانغ يحسم جائزة الحذاء الذهبي باليوروباليغ
AFP
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حسم بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم مارسليا جائزة هداف بطولة الدوري الأوروبي عن الموسم الحالي (2023-2024).

وأسدل الستار على منافسات البطولة عقب تتويج أتالانتا باللقب بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني، بنتيجة 3-0 في النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء باستاد أفيفا بإيرلندا.

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وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن أوباميانغ هو من حسم جائزة هداف الدوري الأوروبي عن الموسم الحالي، بعد تسجيله لـ 10 أهداف بفارق 3 عن أقرب منافس له روميلو لوكاكو (7).

وأوضحت أن الهداف الغابوني فاز بجائزة الحذاء الذهبي بمسابقة أوروبية لأول مرة في مسيرته المهنية.

وكان نجم أرسنال السابق توج بجائزة الهداف مرتين لكن بالدوري الألماني موسم (2016-2017) مع بوروسيا دورتموند، وبالدوري الإنجليزي موسم (2018-2019) مع أرسنال. 

المصدر: "وسائل إعلام"
 

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