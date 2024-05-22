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ميار شريف تواصل مشوارها في المغرب

الرياضة

ميار شريف تواصل مشوارها في المغرب
Legion-Media
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صعدت اللاعبة المصرية ميار شريف إلى الدور ربع النهائي لبطولة الرباط للتنس، جائزة "الأميرة للا مريم" الكبرى، على حساب الأرجنتينية كارل ماريا.

ونجحت ميار شريف، المصنفة 66 عالميا، في التغلب على كارل ماريا، بسهولة بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بنادي السككين بمدينة الرباط.

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وضربت ميار شريف (28 عاما) في الدور ربع النهائي للبطولة موعدا مع الإسبانية سارا سوريبس تورمو، التي فازت بدورها على اللاعبة الأرجنتينية الأخرى ناديا بودوروسكا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (7-5) و(3-6) و(6-3).

المصدر: RT 

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