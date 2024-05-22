الروسية ألكسندروفا تودع بطولة ستراسبورغ للتنس (فيديو)

خرجت اللاعبة الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا من الدور الثاني لبطولة ستراسبورغ الفرنسية للتنس "WTA-500"، المقامة على الملاعب الرملية، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 800 ألف يورو.

وجاء خروج يكاتيرينا ألكسندروفا، المصنفة 18 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، على يد منافستها البولندية ماغدا لينيت، المصنفة 50 عالميا، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(3-6) و(3-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و57 دقيقة.

Magic in Strasbourg ✨@MagdaLinette defeats No.6 see Alexandrova 6-7(5), 6-3, 6-3 and secures her ticket into the final eight. #IS24pic.twitter.com/OWOzxSJq5N — wta (@WTA) May 22, 2024

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وضربت ماغدا لينيت (32 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة "Internationaux de Strasbourg" مع الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة رابعة في البطولة، التي تغلبت بدورها على الصينية تشنيو وانغ، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (7-5) و(6-0) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT