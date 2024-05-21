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المصرية ميار شريف تهزم المغربية آية العوني في عقر دارها

الرياضة

المصرية ميار شريف تهزم المغربية آية العوني في عقر دارها
Globallookpress / IMAGO/Bjoern Reichert
الصورة من الأرشيف
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أطاحت اللاعبة المصرية ميار شريف بمنافستها المغربية آية العوني من الدور الأول لبطولة الرباط للتنس، جائزة "الأميرة للا مريم" الكبرى.

وتمكنت ميار شريف من الفوز على آية العوني، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بنادي السككين بمدينة الرباط.

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وستواجه النجمة المصرية المصنفة 66 عالميا، في الدور الثاني، اللاعبة الأرجنتينية كارل ماريا، التي تغلبت بدورها على الهولندية أرانتشا روس بمجموعتين متتاليتين أيضا، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3).

كما ودعت المغربيتان ياسمين كاباج وملك اللامي البطولة أيضا من الدور الأول، إثر خسارتهما أمام كل من الإيطاليتين إليزابيتا كوتشياريتو ولوسيا برونزيتي على الترتيب.

المصدر: RT 

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