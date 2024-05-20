ملاكم أمريكي يتعرض لموقف طريف في الرياض

كشف الملاكم الأمريكي ريان جارسيا، عن موقف طريف تعرض له في الرياض، أثناء حضور لنزال حلبة النار، الذي استضافه ملعب "المملكة أرينا".

وحرص ريان غارسيا على حضور نزال حلبة النار، حيث التقط صورا مع قائد فريق الكرة بنادي النصر، كريستيانو رونالدو، ونجله كريستيانو جونيور، قبل أن يتعرض لموقف طريف في المملكة.

ونشر غارسيا تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، ذكر خلالها أنه فقد هاتفه المحمول، وعثر عليه كريستيانو رونالدو، ثم فقده مرة أخرى، قبل أن يعثر عليه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مضيفا :"لا يمكن تأليف هذا الأمر".

Lost my phone and Cristiano Ronaldo had found it



And then lost it again and Then Turki Alalshikh had stumbled upon it



You can’t make this up 😂😂😭 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 19, 2024

A moment to remember pic.twitter.com/zr8DZWir2F — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 18, 2024

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وذكر الملاكم غارسيا أن كريستيانو رونالدو كان يلهمه كثيرا، رغم عدم لعبه كرة القدم، إلا أنه يقدر كل ما يقدمه، كما التقط صورا مع نجله كريستيانو جونيور، برسالة ملهمة تقول: "اصنع طريقك الخاص، لقد حصلت عليه بداخلك".

وحرص تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو، وعدد من نجوم الكرة السعودية، مثل نيمار جونيور وأليكس تيليس وإيمريك لابورت، فضلا عن نجوم العالم، على حضور نزال النار، الذي شهد فوز الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك على البريطاني تايسون فيوري، ليصبح بطل العالم بلا منازع ويحمل كافة أحزمة الوزن الثقيل الأربعة الرئيسة في نفس الوقت.

المصدر: goal