موعد مواجهة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

يبحث نهضة بركان المغربي عن الثأر من الزمالك المصري الذي حرمه من لقب كأس الاتحاد الإفريقي عام 2019، عندما يحل عليه ضيفا يوم الأحد في إياب النهائي متسلحا بفوزه ذهابا على أرضه 2-1.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر (17:00 بتوقيت غرينيتش) على ملعب القاهرة الدولي.

يوم النهائي🏹



⚽ | الزمالك 🆚 نهضة البركان

🏆 | نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية - الإياب

🕕 | 08:00 مساءً

🏟️ | ستاد القاهرة الدولي pic.twitter.com/cPBa8roHtm — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 18, 2024

ويمني الزمالك النفس بتكرار إنجاز 2019 عندما أحرز لقبه الأول في المسابقة الرديفة (لدوري أبطال إفريقيا) بركلات الترجيح ضد بركان الذي بات متمرسا بالمسابقة إذ توج بلقبها عامي 2020 و2022.

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ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين أو أكثر للتتويج باللقب، بينما يكفي نهضة بركان التعادل أو الخسارة بنتيجة هدفين لثلاثة أو أكثر أو الفوز طبعا للصعود إلى منصة التتويج.

وحشد المدرب البرتغالي جوزيه غوميش ما استطاع من عناصر الزمالك الباحث عن لقب قاري ثاني عشر في تاريخه، بينها خمسة في دوري الأبطال، لكنه سيفتقد المهاجم المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا)، مصطفى الزناري والمدافع محمود حمدي "الونش" للإصابة، فيما يغيب محمود علاء لأسباب فنية. كما يغيب عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر، لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

وتتضمن تشكيلة "الفارس الأبيض" أسماء لامعة على غرار نبيل عماد (دونغا) وأحمد مصطفى (زيزو)، والتونسي سيف الجزيري الذي سجل هدف الوحيد للفريق ذهابا.

في المقابل، يتمتع نهضة بركان بخبرة كبيرة في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي ويطمح إلى ثالث ألقابه فيها وتعزيز الرقم القياسي المغربي بعدد الألقاب (حاليا 7 بواقع مرتين لنهضة بركان ومرتين للرجاء ومرة لكل من الجيش الملكي والمغرب الفاسي والفتح الرباطي).

ويستعيد الفريق البرتقالي جهود لاعب وسطه السنغالي محمد لامين كامارا، فيما يستمر غياب عمر العرجون للإيقاف وكل من يوسف الزغودي وأسامة المليوي للإصابة.

المصدر: وكالات