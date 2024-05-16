"هاتريك" غريزمان يضمن لأتلتيكو مدريد مقعدا في دوري أبطال أوروبا

قاد أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد لضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله ثلاثية الفوز على خيتافي 3-0 ضمن المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ غريزمان (33 عاما)، أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو والذي لم يسجل سوى هدفين في مبارياته الـ12 الأخيرة في "الليغا"، استعراضه في الدقيقة 27 بعد تمريرة من الأرجنتيني رودريغو دي بول.

Antoine Griezmann with a hat trick within 50 minutes 🔥



Still as clinical as ever 🎯 pic.twitter.com/S2jEUtL4sp — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2024

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بعد تمريرة من الأرجنتيني أنخل كوريا (42).

واختتم غريزمان مهرجانه التهديفي في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية (51)، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وضمن القطب الثاني في العاصمة الإسبانية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، بعدما رفع رصيده في المركز الرابع إلى 73 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن أتلتيك بلباو الخامس الذي خسر أمام مضيفه سلتا فيغو 1-2.

كما بات رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يتأخرون بفارق نقطتين عن جيرونا الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة في المركز الثاني.

المصدر: وكالات