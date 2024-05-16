 
مباشر

"هاتريك" غريزمان يضمن لأتلتيكو مدريد مقعدا في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjx0

قاد أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد لضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله ثلاثية الفوز على خيتافي 3-0 ضمن المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ غريزمان (33 عاما)، أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو والذي لم يسجل سوى هدفين في مبارياته الـ12 الأخيرة في "الليغا"، استعراضه في الدقيقة 27 بعد تمريرة من الأرجنتيني رودريغو دي بول.

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بعد تمريرة من الأرجنتيني أنخل كوريا (42).

واختتم غريزمان مهرجانه التهديفي في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية (51)، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وضمن القطب الثاني في العاصمة الإسبانية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، بعدما رفع رصيده في المركز الرابع إلى 73 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن أتلتيك بلباو الخامس الذي خسر أمام مضيفه سلتا فيغو 1-2.

كما بات رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يتأخرون بفارق نقطتين عن جيرونا الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة في المركز الثاني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024 (فيديو)