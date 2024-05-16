إشبيلية يعلن رحيل أسطورته خيسوس نافاس بعد مسيرة طويلة مع الفريق

يغادر خيسوس نافاس، قائد إشبيلية وصاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي الأندلسي مع نهاية الموسم الحالي، حسب ما أعلن النادي يوم الخميس.

وجاء في بيان النادي "نافاس سيغادر إشبيلية في نهاية موسم 2023-24... أبلغ القائد النادي وزملاءه والجهاز الفني بقراره خلال حصة تدريبية صباح هذا اليوم".

ℹ️ @JNavas, la mayor leyenda del #SevillaFC, comunica que se marcha al final de temporada. ⚪️🔴#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 16, 2024

وفاز ابن الـ38 عاما بثمانية ألقاب خلال محطتين على مدار 17 موسما بقميص نادي إشبيلية الذي بدأ فيه مسيرته.

وخاض نافاس 688 مباراة بقميص إشبيلية في جميع المسابقات، ومن بينها مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني في منتصف هذا الأسبوع.

ونجح الدولي الإسباني السابق في تسجيل 39 هدفا مع 119 تمريرة حاسمة خلال سنواته في إشبيلية، حيث بدأ مسيرته كلاعب جناح قبل أن يشغل لاحقا مركز الظهير الأيمن.

وفي حصيلة ألقابه، فاز بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أربع مرات، وكأس إسبانيا مرتين، إضافة إلى لقب الكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر الإسبانية مرة.

وفي عام 2013، غادر نافاس إلى مانشستر سيتي الإنجليزي حيث فاز بلقب الدوري المحلي وكأس الرابطة مرتين قبل أن يعود إلى إشبيلية في 2017.

وفاز نافاس بألقاب وخاض مباريات مع إشبيلية أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

ومع منتخب بلاده إسبانيا، توج نافاس بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

المصدر: أ ف ب