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بغياب ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام أورلاندو سيتي

الرياضة

بغياب ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام أورلاندو سيتي
AFP
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سقط فريق إنتر ميامي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مضيفه أورلاندو سيتي، ضمن الجولة الـ13 لبطولة الدوري الأمريكي المنطقة الشرقية بكرة القدم.

وشهدت المباراة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه الأمريكي كإجراء احترازي، بعد إصابته في ساقه اليسرى خلال فوز إنتر ميامي على مونتريال 3-2، مطلع الأسبوع الجاري.

وشهدت المباراة أفضلية للاعبي فريق أورلاندو سيتي حيث هددوا مرمى إنتر ميامي بـ 14 تسديدة، مقابل 7 لصالح رفاق الأوروغواياني لويس سواريز.

وأنقذ دريك كالندر مرمى فريقه إنتر ميامي من هدف محقق في الدقيقة 32، بتصديه الرائع لتسديدة مارتين أوخيدا من داخل منطقة الجزاء.

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واستمرت محاولات الفريقين لكن دون أن تهتز شباك أي من المرميين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى 28 نقطة في صدارة المنطقة الشرقية، ورصيد أورلاندو سيتي إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر: "وكالات"

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