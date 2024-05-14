الكرة الذهبية.. 20 لاعبا في القائمة الأولية

ذكرت تقارير إعلامية أن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية ستبدأ اعتبارا من الاثنين 13 مايو.

وكشفت صحيفة GOAL عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلفا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي في مغامرة جديدة بالدوري الأمريكي.

وذكر المصدر ذاته أن القائمة الأولية شملت 20 لاعبا، على رأسها نجما ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، والإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ و"البوندسليغا".

وضمت اللائحة أيضا، كلا من "فيل فودين، ليونيل ميسي، محمد صلاح، برناردو سيلفا، رودري، فلوريان فيرتز، توني كروس، بوكايو ساكا، رودريغو جويس، أنطوان روديغر، ديكلان رايس، كيفن دي بروين، أنطوان غريزمان، لوتارو مارتينيز، ماتس هاملز".

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ووفقا لشبكة "Score 90"، يتصدر جناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم بإحتمال 35 % وجاء زميله بالفريق بيلينغهام وصيفا بـ17 % فيما جاء كيليان مبابي ثالثا بـ10 % وهاري كين رابعا بـ10 % ثم توني كروس بـ5 %.

المصدر: "وسائل إعلام"