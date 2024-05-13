حسام حسن يهاجم الدوري المصري ويعترف بمعاناة الكرة المصرية

هاجم مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن مسابقة الدوري المحلي في جلسة عقدها مع مجموعة من الصحفيين يوم الاثنين، وتحدث خلالها حول رؤيته لما يجري على الساحة الكروية المصرية.

وقال حسن خلال الجلسة التي دعا إليها مجموعة من الصحفيين "لا أرغب في تصدير الإحباط لكن ما هو الأمر الجيد الذي يقدمه الدوري المصري؟ كلكم تعرفون تقييمه جيدا. أجلس لأتابع المباريات وأنا أدعو أن أجد لاعبا واحدا يستحق الانضمام إلى المنتخب".

وتابع "إذا سألت عن أفضل لاعب في مصر سيتحدث البعض عن أحمد سيد زيزو (لاعب الزمالك) والآخرون عن إمام عاشور (لاعب الأهلي) ثم لن نجد أسماء أخرى".

وأضاف هداف المنتخب المصري السابق "بعض المحللين صوروا إلى الجماهير أن التأهل لكأس العالم 2026 مهمة سهلة وهذا أمر غير صحيح. نتائجنا في البطولات الأخيرة تؤكد أننا نعاني كرويا وأتحفظ على تهيئة الأمر للرأي العام وكأننا تأهلنا بالفعل إلى كأس العالم".

وتابع "لا نملك سوى 8 لاعبين محترفين مقارنة بمنتخب بوركينا فاسو الذي سنقابله في يونيو المقبل ويملك 28 محترفا. الكرة المصرية تمر بمرحلة صعبة للغاية، وتفوق الأهلي والزمالك في البطولات القارية ليس مقياسا لأنهم يواجهون لاعبين محليين".

ونشبت أزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبعض الأندية بسبب مطالبة حسام حسن ببداية معسكر المنتخب المقبل في 28 مايو الحالي بدلا من الموعد المحدد لبداية الأجندة الدولية في الثالث من يونيو.

ورفضت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز خوض مبارياتها في مسابقة كأس مصر المقررة في هذه الفترة بدون اللاعبين الدوليين.

ويخوض الأهلي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في 25 مايو الحالي، وأبدى مدربه السويسري مارسيل كولر اعتراضه على انضمام لاعبيه مباشرة إلى معسكر المنتخب عقب المباراة وخوض كأس مصر بدون الدوليين.

وفي هذا الصدد قال حسام حسن "إذا بدأنا المعسكر يوم 3 يونيو سنعاني. الأندية تطالب بتأجيل مبارياتها المحلية لأنها ترى أنها في مهمة قومية، وأنا أرى أن المنتخب في مهمة قومية أيضا".

وكشف حسن عن رغبته في وضع رؤية جديدة للكرة المصرية، وقال "جلست مع البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي المصري لنضع رؤية غير موجودة للكرة المصرية. يجب تغيير نظام الدوري في المستقبل القريب".

ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، برصيد ست نقاط من فوزين على ضيفته جيبوتي (6-0) ومضيفه سيراليون (2-0).

ويلتقي "الفراعنة" في التوقف الدولي المقبل مع بوركينا فاسو (4 نقاط) بالقاهرة في السادس من يونيو في الجولة الثالثة ثم خارج أرضه مع غينيا بيساو (4 نقاط) بعدها بأربعة أيام ضمن الجولة الرابعة.

وتضم المجموعة أيضا منتخب إثيوبيا.

المصدر: أ ف ب