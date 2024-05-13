فرنسا.. 23 محاولة لتعطيل مسيرة الشعلة الأولمبية على مدى أربعة أيام

جرت محاولات لتعطيل مسيرة الشعلة الأولمبية 23 مرة على مدى أربعة أيام في مدينة مرسيليا الفرنسية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر تغريدة على منصة "X".

وقال دارمانين إن كل المحاولات لتعطيل مسيرة الشعلة الولمبية فشلت.

وذكرت قناة Cnews التلفزيونية إن من بين أولئك الذين حاولوا التدخل في التتابع 4 معارضين للألعاب الأولمبية، و7 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، ونشطاء بمجال المناخ ونشطاء في مجال حقوق المهاجرين.

JO : Grâce à la préparation et à la grande vigilance des agents du ministère de l’@Interieur_Gouv, 23 actions visant à perturber le bon déroulement des festivités olympiques en lien avec le relais de la flamme ont été entravées depuis le début de la semaine. https://t.co/EZynQy66X1 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 12, 2024

إقرأ المزيد

وتم إيقاد شعلة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في اليونان في 16 أبريل.

ووفقا للتقاليد، أقيم الحفل في معبد هيرا في أولمبيا القديمة، وسافرت الشعلة إلى فرنسا على متن السفينة الشراعية ذات الصواري الثلاثة "بيليم" البالغة من العمر 120 عاما، لتصل إلى مرسيليا.

وتقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

يذكر أن مشاركة الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية، سيكونون قادرين على المنافسة في المسابقات الفردية للبطولة في وضع محايد، إذا تم استيفاء عدد من الشروط.

المصدر: "لينتا.رو"