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التشيلي تابيلو يفجر مفاجأة كبرى في روما (فيديو)

الرياضة

التشيلي تابيلو يفجر مفاجأة كبرى في روما (فيديو)
Legion-Media
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أطاح التشيلي أليخاندرو تابيلو بالنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش مبكرا من بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار.

وتمكن اللاعب التشيلي من الفوز على العملاق نوفاك دجوكوفيتش، بسهولة بمجوعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الدوري الثالث للبطولة، واستغرقت ساعة واحدة و7 دقائق فقط.

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وضرب موعدا في الدور الرابع للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الروسي كارين خاتشانوف، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، بمجموعتين من دون رد أيضا، بنتيجة: (6-2) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم ايضا.

المصدر: RT 

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