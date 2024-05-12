التشيلي تابيلو يفجر مفاجأة كبرى في روما (فيديو)
أطاح التشيلي أليخاندرو تابيلو بالنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش مبكرا من بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار.
وتمكن اللاعب التشيلي من الفوز على العملاق نوفاك دجوكوفيتش، بسهولة بمجوعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الدوري الثالث للبطولة، واستغرقت ساعة واحدة و7 دقائق فقط.
Alejandro is on 🔥🔥🔥— ATP Tour (@atptour) May 12, 2024
Alejandro Tabilo is proving too hot to handle for the World No. 1 Djokovic at the moment...@InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/jzUojCaFsJ
Out of NOWHERE 🕵️♂️— ATP Tour (@atptour) May 12, 2024
Check out the incredible disguise on the drop shot from @DjokerNole 🪄@InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/o7rmvJor0r
Alejandro can do NO WRONG 💎 @InteBNLdItalia | #IBI24 | Alejandro Tabilo pic.twitter.com/LGVLFRxnYC— ATP Tour (@atptour) May 12, 2024
Making memories in the ETERNAL CITY 🫶👏— ATP Tour (@atptour) May 12, 2024
The moment Alejandro Tabilo STUNNED the World No. 1 Djokovic in Rome!!! @InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/IOlfOColnT
وضرب موعدا في الدور الرابع للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الروسي كارين خاتشانوف، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، بمجموعتين من دون رد أيضا، بنتيجة: (6-2) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم ايضا.
المصدر: RT