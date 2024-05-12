التشيلي تابيلو يفجر مفاجأة كبرى في روما (فيديو)

أطاح التشيلي أليخاندرو تابيلو بالنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش مبكرا من بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار.

وتمكن اللاعب التشيلي من الفوز على العملاق نوفاك دجوكوفيتش، بسهولة بمجوعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الدوري الثالث للبطولة، واستغرقت ساعة واحدة و7 دقائق فقط.

Alejandro is on 🔥🔥🔥



Alejandro Tabilo is proving too hot to handle for the World No. 1 Djokovic at the moment...@InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/jzUojCaFsJ — ATP Tour (@atptour) May 12, 2024

Out of NOWHERE 🕵️‍♂️



Check out the incredible disguise on the drop shot from @DjokerNole 🪄@InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/o7rmvJor0r — ATP Tour (@atptour) May 12, 2024

Making memories in the ETERNAL CITY 🫶👏



The moment Alejandro Tabilo STUNNED the World No. 1 Djokovic in Rome!!! @InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/IOlfOColnT — ATP Tour (@atptour) May 12, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وضرب موعدا في الدور الرابع للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الروسي كارين خاتشانوف، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، بمجموعتين من دون رد أيضا، بنتيجة: (6-2) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم ايضا.

المصدر: RT