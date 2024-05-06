"ميسينيو".. ريال مدريد يسعى لخطف "جوهرة" جديدة في صفقة ضخمة (فيديو)

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع جوهرة واعدة جديدة، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو اللاعب البرازيلي الشاب استيفاو ويليان "ميسينيو"، نجم فريق بالميراس لكرة القدم.

وتتصارع أندية أوروبية كبيرة على التعاقد مع المراهق، الذي تصفه تقارير إعلامية بــ"اللاعب البرازيلي الأعجوبة"، و"ليونيل ميسي الصغير".

NO SE NOS PUEDE ESCAPAR ESTEVAO WILLIAN, POCAS VECES SE HA VISTO ALGO ASÍ. Encima, ya ha dicho que es muy culer y que esperará al Barça…



POR FAVOR FICHALO @JoanLaportaFCB, ESTE JUGADOR SÍ ILUSIONA. pic.twitter.com/Tcwg4w8CC1 — Guti (@gutiifcb) May 6, 2024

وبات إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 17 عاما، والذي تصفه تقارير إعلامية بــ"اللاعب البرازيلي الأعجوبة"، و"ليونيل ميسي الصغير" مطلوبا من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد.

Estevão Willian Career Stats:



🏟️ 13 Games (4 starts, 463 mins)

⚽️ 3 Goals

🅰️ 1 Assist

🅿️ 1 Penalty won



A goal or assist every 116 minutes 💫 pic.twitter.com/ln5uaDWjHI — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) May 6, 2024

وكان نادي برشلونة يعد الأوفر حظا للتعاقد مع اللاعب الشاب، الذي صرح في وقت سابق، بأنه يحلم باللعب في "كامب نو"، لكن منافسين آخرين دخلوا على الخط، ومن المرجح أن يبدوا استعدادهم لدفع الشرط الجزائي للاعب وهو 55 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة لن يتمكن من إبرام الصفقة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأفادت "آس" بأن اللاعب الشاب، جذب أنظار كشافي ريال مدريد لفترة من الوقت، بفضل مردوده المميز رفقة فريقه بالميراس.

Real Madrid are interested in Barcelona target Estêvão Willian 'Messinho'.



— @GoalBRpic.twitter.com/iJlq9QQTnu — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 5, 2024

وأضافت الصحيفة أن ميسينيو الملقب بخليفة ميسي، يحظى بإعجاب ريال مدريد، خاصة وأن الفريق الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، لا يتوقف عن التنقيب عن الجواهر الواعدة في مختلف الملاعب، فبعد الحصول على توقيع اللاعب البرازيلي الشاب، إيندريك فيلبي موريرا دي سوزا (17 عاما)، منذ ديسمبر 2022، وانتظار انضمامه للفريق الأول في الصيف المقبل، يسعى "الميرنغي" للتعاقد مع الجوهرة الجديدة "ميسينيو" من السوق اللاتينية.

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وأوضحت أن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب بالفعل، لكن لا ينوي دفع مبلغ 55 مليون يورو مقابل الشرط الجزائي في عقده، وهو أكثر مما دفعه للتعاقد مع إندريك، وحتى فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بالميراس نحو 45 مليون يورو، مع إمكانية دفع إضافات وحوافز بقيمة 10 ملايين يورو، ما يجعل القيمة النهائية للصفقة تذهب نحو 55 مليون يورو.

ويتوقع أن يغادر ويليان، الذي ظهر بشكل بارز مع فريقه بالميراس هذا الموسم، خارج الدوري البرازيلي عندما يبلغ 18 عاما، أي في عام 2025.

المصدر: وسائل إعلام