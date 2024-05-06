التشكيلة الأساسية "للكلاسيكو" السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الاثنين، صوب ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، لمتابعة "الكلاسيكو" بين الأهلي وضيفه الهلال، المؤجل من الجولة 28 لدوري "روشن" للمحترفين.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإسباني، ريكاردو دي بيرغوس، صفارة بداية مباراة الهلال أمام الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الألماني ماتياس يايسله (36 عاما) المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

16- إدوارد ميندي

3- روجير إيبانيز

28- ميريح ديميرال

37- عبد الباسط هندي

15- عبد الله العمار

79- فرانك كيسيه

30- زياد الجهني

7- رياض محرز

97- آلان سان ماكسيمان

20- فراس البريكان

10- فيرمينو.

بينما اختار البرتغالي جورجي جيسوس (69 عاما)، المدي الفني لنادي الهلال، التشكيلة الأساسية التالية:

37- ياسين بونو

66- سعود عبد الحميد

3- كاليدو كوليبالي

5- علي البليهي

87- حسان محمد تمبكتي

6- رينان لودي

8- برونو نيفيز

22- سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش

77- مالكوم

96- ميشايل ديلغادو

9- ألكسندر ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال، عبر الرابط التالي: "الكلاسيكو" السعودي بين الأهلي والهلال.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

المصدر: RT