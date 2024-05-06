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شاهد.. أهداف مباراة "الكلاسيكو" بين الأهلي والهلال

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة
@Alhilal_FC
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أسقط فريق الهلال مضيفه اهلي جدة في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، والمؤجلة من الجولة الـ28 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع على ثنائية "الزعيم" كل من المهاجمين، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في الدقيقتين (52، 89) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السعودي فراس البريكان في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

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التشكيلة الأساسية
التشكيلة الأساسية "للكلاسيكو" السعودي

وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الـ23 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر نادي النصر.

بينما توقف رصيد نادي الأهلي عند 55 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT

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