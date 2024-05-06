شاهد.. أهداف مباراة "الكلاسيكو" بين الأهلي والهلال
أسقط فريق الهلال مضيفه اهلي جدة في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، والمؤجلة من الجولة الـ28 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
ووقع على ثنائية "الزعيم" كل من المهاجمين، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في الدقيقتين (52، 89) على الترتيب.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) May 6, 2024
بعد مراجعة الفار .. احتساب هدف الهلال 🔵✅
https://t.co/2P4ZvW4w5s
هدف مالكوم الماردوني 😃💙💙— ترند الهلال (@AlhilalAarmy) May 6, 2024
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🚨🚨😨 هدف السوبر 'مالكوم' بصوت الجماهير 🇧🇷🔥⚪️🔵#الهلال_الاهليpic.twitter.com/xmJH7j2nyK— بيت الهلال (@baytAlhilal) May 6, 2024
بينما سجل المهاجم السعودي فراس البريكان في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) May 6, 2024
الاهلي يتقدم، الاهلي يسجل الهدف الاول
هدف أول عن طريق فراس البريكان
الاهلي 1-0 الهلال
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وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الـ23 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر نادي النصر.
بينما توقف رصيد نادي الأهلي عند 55 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.
المصدر: RT