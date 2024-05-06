"الكلاسيكو" السعودي بين الأهلي والهلال.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال ضيفا ثقيلا على فريق أهلي جدة، مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم إسباني، لإدارة مباراة الهلال أمام الأهلي، التي تجمعهما على مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

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ويتكون طاقم تحكيم قمة الهلال والأهلي من:

حكم الساحة: ريكاردو دي بيرغوس

حكم مساعد: ايكر دي فرانشيسكو

حكم مساعد: راؤول كابانيرو

حكم رابع: السعودي فريح الجلعود

حكم الفيديو "VAR": الروماني رادو بيتريسكو

مساعد فيديو: السعودي فيصل القحطاني.

على ملعب الجوهرة المشعة،

ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب البطولة برصيد 83 نقطة، فيما يحتل أهلي جدة، المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ومن المتوقع أن يزج الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الأهلي، يخوض هذه المباراة بتشكيلة قريبة من مواجهة ضد ضمك، والتي فاز بنتيجة (4-1).

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة "للكلاسيكو" السعودي:

التشكيلة المتوقعة لنادي أهلي جدة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – عبد الله العمار – عبد الباسط هندي

خط الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – رياض محرز – فيرمينو – آلان سانت ماكسيمين

خط الهجوم: فراس البريكان.

في المقابل، من المتوقع أن يواصل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، الاعتماد على نفس العناصر التي حققت له الانتصار على التعاون بثلاثية نظيفة.

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال:

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حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: سيرغي سافيتش – روبن نيفيز – مالكوم

خط الهجوم: ناصر الدوسري – ميشايل ديلغادو – ألكسندر ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال:

القنوات الناقلة:

وتعد مجموعة قنوات "SSC" السعودية هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري "روشن" هذا الموسم، وبالتالي ستبث مباراة الأهلي والهلال عبر شاشة قنوات (SSC1 SD، وSSC1 HD).

المصدر: وسائل إعلام