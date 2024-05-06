تجربة فريدة من نوعها اليوم.. استخدام تكنولوجيا جديدة في "مهد" كرة القدم

ستشهد مباراة فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تجربة جديدة في عالم كرة القدم.

والمباراة ستكون شاهدة على تجربة تحكيمية فريدة من نوعها، تتعلق باستخدام تكنولوجيا للمرة الأولى في كرة القدم.

ملعب "سيلهرست بارك"

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المباراة ستشهد تجربة تحكيمية فريدة من نوعها، باستخدام تكنولوجيا جديدة للمرة الأولى في كرة القدم.

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وأوضحت الصحيفة أن حكم اللقاء، غاريد جيليت، سيضع كاميرا فوق رأسه.

وستسجل الكاميرا مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وذلك لإعادة مشاهدة بعض اللقطات والتأكد منها، وذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" على استخدامها لمرة واحدة.

وسيتم إعلام لاعبي كريستال بالاس ومانشستر يونايتد بنظام الكاميرا الجديدة ما قد يجبرهم على تخفيف حدة تفاعلاتهم مع حكم المباراة عن المعتاد.

يذكر أن رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، هوارد ويب، قد اعترف في أكثر من مناسبة بحدوث أخطاء تحكيمية في بعض مباريات "البريميرليغ" هذا الموسم.

المصدر: وسائل إعلام