قائد ليفربول يكشف عن مستقبله بعد رحيل كلوب

أكد الهولندي، فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، أنه سعيد بوجوده في صفوف الفريق الإنجليزي، وسيكون جزءا من التغييرات المرتقبة فيه، عندما يرحل الألماني يورغن كلوب عن تدريبه.

وأعلن يورغن كلوب رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد فترة استمرت لأكثر من 8 سنوات فاز فيها بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

بينما يتبقى عام واحد في عقد فيرجيل فان دايك مع ليفربول، ويتوقع أن يعيش النادي حالة من الاضطراب، بعد انتهاء ولاية كلوب.

لكن فان دايك قال إنه سعيد في النادي، الذي سيدخل حقبة جديدة تحت قيادة مواطنه أرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، مبديا رغبته في أن يكون جزءا من المرحلة المقبلة.

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وقال قلب دفاع الريدز: "التركيز حاليا على آخر مباراتين، وبعدها سيركز النادي على من سيكون المدرب الجديد، وسيكون هناك تغيير، وأنا ساكون جزءا منه".

وأضاف: "لا يوجد شيء بالنسبة لي لمناقشته.. لا توجد أنباء، أعتقد ان النادي مشغول للغاية بمن سيتولى تدريب الفريق، وهذا هو التركيز الرئيسي".

وواصل المدافع الهولندي: "مثلما قلت، أنا سعيد هنا، أحب النادي، ويمكنك أن ترى هذا أيضا.. أصبح بالفعل جزءا كبيرا من حياتي، وهذا كل ما يمكنني قوله".

ورغم التوصل لاتفاق مع فينورد قبل اسبوع، لا يستعجل ليفربول الإعلان الرسمي عن تولي سلوت تدريب الفريق.

المصدر: وكالات