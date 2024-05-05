صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه ليفربول لفوز عريض على توتنهام (4-2) لحساب المرحلة الـ36 من المسابقة.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 16 وصنع هدفين آخرين لأندي روبرتسون وهارفي إليوت.

هدف صلاح الأول 16د ⚽️ pic.twitter.com/E9UPjGaOES — آش باتريك (@RMLFC1) May 5, 2024

وذكرت شكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر، في ثلاثة مواسم متتالية.

3 - Mo Salah is the first player in Premier League history to score 10+ goals and provide 10+ assists in three consecutive seasons. He is also only the second player to tally 10+ in both in five separate seasons in the competition overall, after Wayne Rooney. Permanent. pic.twitter.com/yNOUVMo6Nr — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2024

وأضافت الشبكة، أن صلاح أصبح أيضا ثاني لاعب بعد نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، يسجل 10 أهداف على الأقل ويصنع 10 أهداف على الأقل في خمسة مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن صلاح سجل 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 18 في الدوري المحلي.

المصدر: "أوبتا"