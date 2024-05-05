صلاح العائد يقود ليفربول إلى الفوز على توتنهام برباعية (فيديو)

قاد المصري محمد صلاح، العائد إلى التشكيلة الأساسية، فريقه ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام 4-2 الأحد، وذلك بتسجيله هدفا ومساهمته في اثنين في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب "أنفيلد"، عاد صلاح إلى التشكيلة الأساسية بعد أن جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة الأخيرة ضد وست هام الأسبوع الماضي والتي شهدت مشادة كلامية بينه وبين مدربه الألماني يورغن كلوب لدى إشراك المصري في الدقيقة 79 وما رافقها من تصريحات مثيرة، لا سيما من الفرعون الذي قال خلال مروره في المنطقة المختلطة "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

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بيد أن كلوب اعتبر في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن المسألة سويت نهائيا بينه وبين صلاح "لقد سويت الأمور، لا مشكلة بيننا".

وفرض صلاح نفسه نجما للمباراة، إذ سجل هدفا وكانت له اليد الطولى في هدفين آخرين، ولم يحتسب له هدف سجله في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

وبعد أن سدد صلاح في العارضة ثم في القائم في ربع الساعة الأول، نجح في افتتاح التسجيل بكرة رأسية إثر تمريرة رائعة عرضية من الهولندي كودي خاكبو في الدقيقة 16.

هدف صلاح الأول 16د ⚽️ pic.twitter.com/E9UPjGaOES — آش باتريك (@RMLFC1) May 5, 2024

وأضاف ليفربول الهدف الثاني عندما سدد صلاح كرة زاحفة داخل المنطقة تصدى لها حارس توتنهام، الإيطالي غولييلمو فيكاريو من دون أن يلتقطها، ليتابعها الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون من مسافة قريبة داخل الشباك (45).

وحسم ليفربول النتيجة بشكل كبير عندما عزز خاكبو تقدمه بالهدف الثالث من كرة رأسية إثر عرضية من هارفي إيليوت (50).

هدف ليفربول الثالث عن طريق جاكبو بصناعة رائعه من اليوت❤️❤️ pic.twitter.com/E3LyCcchIe — Waleed🇵🇸 (@Waleed_AlRamahi) May 5, 2024

وسرعان ما أضاف إيليوت بنفسه هدفا رائعا عندما سدد كرة لولبية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى توتنهام بتمريرة من صلاح (60).

هدف ليفربول الرابع اليوت رااائع 🔥#ليفربول_توتنهام



pic.twitter.com/uxFhJuquukhttps://t.co/1LvdPweDg5 — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) May 5, 2024

ورد توتنهام بهدف سجله البديل البرازيلي ريشارليسون إثر تمريرة عرضية من برينان جونسون، ثم قلص الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الفارق إلى هدفين إثر تمريرة متقنة من ريشارليسون (77).

ورفع ليفربول رصيده إلى 78 نقطة، ضامنا احتلال المركز الثالث على الأقل، بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر وأربع خلف مانشستر سيتي الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة، في حين بقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

والخسارة هي الرابعة تواليا لتوتنهام في الدوري.

المصدر: وكالات