شاهد.. احتفال صلاح ورد فعل كلوب بعد تسجيل المصري هدف الافتتاح في شباك توتنهام
أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في شبك توتنهام خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في قمة المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 15 بضربة رأس.
هدف صلاح 🫡🔥🔥 pic.twitter.com/6HmfFN6Fbx— 3bdoo🇵🇸 (@3bdoreds) May 5, 2024
هدف صلاح الأول 16د ⚽️ pic.twitter.com/E9UPjGaOES— آش باتريك (@RMLFC1) May 5, 2024
وبعد الهدف توجه صلاح إلى جماهير فريقه في المدرجات ورفع يده احتفالا بهدفه قبل أن يعود إلى أرض الملعب ويقوم بالسجود.
سجدة الأسطورة محمد صلاح بعد التسجيل في توتنهام❤️pic.twitter.com/PcWk6TTp62— عالم صلاح (@SalahWorld11) May 5, 2024
أما مدرب ليفربول يورغن كلوب الذي تشاجر مع صلاح في المباراة الأخيرة ضد وست هام، فلم يبد أي رد فعل على هدف النجم المصري حيث ظهر وهو يقف في مكانه بالقرب من دكة البدلاء وينظر إلى الملعب.
يورغن كلوب بعد هدف محمد صلاح pic.twitter.com/mbLzMHRqMI— الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) May 5, 2024
وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.
المصدر: RT