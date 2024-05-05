 
مباشر

شاهد.. احتفال صلاح ورد فعل كلوب بعد تسجيل المصري هدف الافتتاح في شباك توتنهام

الرياضة

شاهد.. احتفال صلاح ورد فعل كلوب بعد تسجيل المصري هدف الافتتاح في شباك توتنهام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhe7

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في شبك توتنهام خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في قمة المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 15 بضربة رأس.

وبعد الهدف توجه صلاح إلى جماهير فريقه في المدرجات ورفع يده احتفالا بهدفه قبل أن يعود إلى أرض الملعب ويقوم بالسجود.

أما مدرب ليفربول يورغن كلوب الذي تشاجر مع صلاح في المباراة الأخيرة ضد وست هام، فلم يبد أي رد فعل على هدف النجم المصري حيث ظهر وهو يقف في مكانه بالقرب من دكة البدلاء وينظر إلى الملعب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا