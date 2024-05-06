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تكنولوجيا جديدة في عالم كرة القدم توثق هزيمة تاريخية ومذلة لمانشستر يونايتد العريق (فيديو)

الرياضة

تكنولوجيا جديدة في عالم كرة القدم توثق هزيمة تاريخية ومذلة لمانشستر يونايتد العريق (فيديو)
Legion-Media
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مني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة مذلة أمام مضيفه كريستال بالاس (0-4) في المباراة التي جرت مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط الفرنسي ميكايل أوليس هدفين لأصحاب الأرض، الأول والرابع، في الدقيقتين (12، و66)، بينما تكفل كل من زميليه المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا والمدافع الإنجليزي تيريك ميتشل بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (40، 58) على الترتيب.

وشهدت المباراة تجربة تحكيمية فريدة من نوعها، باستخدام تكنولوجيا جديدة "RefCam" للمرة الأولى في كرة القدم، حيث تم تزويد حكم الساحة، جاريد جيليت، بكاميرا للتصوير على ملعب "سيلهرست بارك".

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واستطاع فريق كريستال بالاس بذلك الفوز على فريق مانشستر يونايتد العريق ذهابا (1-0) وإيابا (4-0) في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) في إنجاز تاريخي.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد بعد هذه الهزيمة عند 54 نقطة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما رفع فريق كريستال بالاس رصيده إلى 43 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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