تكنولوجيا جديدة في عالم كرة القدم توثق هزيمة تاريخية ومذلة لمانشستر يونايتد العريق (فيديو)

مني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة مذلة أمام مضيفه كريستال بالاس (0-4) في المباراة التي جرت مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط الفرنسي ميكايل أوليس هدفين لأصحاب الأرض، الأول والرابع، في الدقيقتين (12، و66)، بينما تكفل كل من زميليه المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا والمدافع الإنجليزي تيريك ميتشل بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (40، 58) على الترتيب.

هدف كريستال بالاس الاول مايكل أوليز

ضد مانشستر يونايتد



pic.twitter.com/A3dl5GIJEv — أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) May 6, 2024

هدف كريستال بالاس الثالث - ميتشل ⚽

pic.twitter.com/GJcxFCTNXU — أهداف المباريات ⚽ (@MATCHG00L) May 6, 2024

وشهدت المباراة تجربة تحكيمية فريدة من نوعها، باستخدام تكنولوجيا جديدة "RefCam" للمرة الأولى في كرة القدم، حيث تم تزويد حكم الساحة، جاريد جيليت، بكاميرا للتصوير على ملعب "سيلهرست بارك".

EL FUTURO ES HOY, VIEJO 📹



Jarred Gillett, árbitro central del partido entre Crystal Palace contra Manchester United; está utilizando una cámara en su oreja para grabar el partido desde otra perspectiva y así analizar el juego después. pic.twitter.com/XNGzdH3FKa — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 6, 2024

¡UNA VISTA ÚNICA! 👀



Jarred Gillett, árbitro del Crystal Palace vs. Manchester United, está utilizando esta cámara para grabar el partido desde su perspectiva.



💥 📹 ¡Primera vez que se utiliza la 'RefCam' en la #PremierLeague! pic.twitter.com/vaFHedEdhY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 6, 2024

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واستطاع فريق كريستال بالاس بذلك الفوز على فريق مانشستر يونايتد العريق ذهابا (1-0) وإيابا (4-0) في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) في إنجاز تاريخي.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد بعد هذه الهزيمة عند 54 نقطة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما رفع فريق كريستال بالاس رصيده إلى 43 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT