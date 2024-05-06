بعد إيقافه 4 أعوام.. تطور جديد في مستقبل بول بوغبا

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تطورا جديدا في مستقبل الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس، بعدما تعرض مؤخرا للإيقاف مدة 4 سنوات، بسبب تعاطي مواد منشطة.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن بوغبا سيظهر في فيلم فرنسي يدعى 4 Zéros للمخرج فابيان أونتينينتي، يشارك فيه كمعلم للاعبي كرة القدم الشباب.

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وأوضحت أن النجم الفائز بكأس العالم 2018 تواجد في الضواحي الغربية بباريس لتصوير بعض مشاهد الفيلم الذي سيعرض في أبريل 2025، بعدما أثار إعجاب طاقم العمل بعفويته وبساطته.

وحسب أحد أفراد طاقم التصوير، فإن لاعب الوسط الفرنسي بدا مرتاحا ومبتسما للغاية أمام الكاميرا، لقد أذهل الجميع بطبيعته وبساطته، من الواضح أنه أحب التجربة وقال إنه مستعد لتكرارها".

وفي فبراير الماضي، قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، الشهر الماضي، بإيقاف بوغبا 4 سنوات، بعد ثبوت وجود معدلات عالية من هرمون "التستوستيرون" في عينته.

جاء ذلك، نتيجة التحليل الذي خضع له النجم الفرنسي عقب مباراة فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أودينيزي، في افتتاح الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الماضي، وقرر اللاعب الاستئناف على العقوبة.

المصدر: "وسائل إعلام"