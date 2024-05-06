رد روسي على طلب أوكرانيا باستبعاد المجدفين الروس من أولمبياد باريس 2024

رد البطل الأولمبي مرتين في البياتلون دميتري فاسيلييف بقسوة على طلب السلطات الرياضية الأوكرانية بإبعاد المجدفين الروس من الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" تصريحات فاسيلييف التي قال فيها إن "اللجنة الأولمبية في أوكرانيا فقدت الحس السليم منذ فترة طويلة، لذا لا ينبغي عليك الاكتراث بها".

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وأكد أنه في هذه الحالة لا بد من الاعتماد على القانون، واعتبر البطل الروسي أن "اللجنة الأولمبية الأوكرانية تريد التأثير على الرياضة العالمية بأكملها من خلال أفعال غير قانونية".

وفي وقت سابق من أمس الأحد 5 مايو، أرسلت السلطات الرياضية الأوكرانية رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية تطالب فيها بعدم السماح للمجدفين الروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، معتبرين أنه لا يمكن قبول الفرق الرياضية حملة جوازات سفر روسية أو بيلاروسية.

ومن المقرر أن يشارك 9 مجدفين روس في بطولة تأهيلية في الفترة من 8 إلى 9 مايو، حيث ستتاح لهم الفرصة للمنافسة على بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وسمح للروس والبيلاروس بالمنافسة في الألعاب الأولمبية بوضع محايد. وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في ألعاب 2024، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"