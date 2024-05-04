ريال مدريد يهزم قادش وينتظر تعثر برشلونة لحسم لقب الدوري

حقق ريال مدريد فوزا مريحا 3-0 على ضيفه قادش في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيضمن فوزه بلقب "الليغا" إذا تعثر برشلونة أمام جيرونا في وقت لاحق اليوم السبت.

ووضع المغربي إبراهيم دياز ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 51، ثم أضاف جود بيلينغهام الهدف الثاني (68، فيما سجل خوسيلو الهدف الثالث (90+3)، ليصبح الريال على بعد نقطة واحدة فقط من الفوز باللقب.

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هدف ريال مدريد الثالث من بداية الهجمة 🥶🤍

pic.twitter.com/fFXifYA8fU — عمرو (@bt3) May 4, 2024

This angle of Brahim Diaz’s goal WOW pic.twitter.com/5JpCbH73qT — WolfRMFC (@WolfRMFC) May 4, 2024

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب "الليغا" برصيد 87 نقطة، أما قادش فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ18.

وينتظر ريال مدريد هدية من برشلونة، الذي سيواجه جيرونا مساء اليوم، حيث أن تعثر الفريق الكتالوني يعني تتويج "الميرنغي" رسميا باللقب.

المصدر: RT