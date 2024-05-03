كلوب: قصة صلاح انتهت لسبب وحيد

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن أزمته مع لاعبه محمد صلاح انتهت تماما، وذلك قبل مواجهة توتنهام، بعد غد الأحد ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لقد تم حل الموضوع تماما، ولا مشكلة بيننا"، مضيفا: "إذا لم نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، فأنا لست متأكدا كيف كنا سنتعامل مع هذا الموقف".

واستدرك المدرب الألماني: "ولكننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، وهناك احترام متبادل بيننا".

وكرر مدرب ليفربول: "نحن بخير تماما، ولم تعد هناك قصة".

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وشدد: "بشكل عام، أفضل موقف أن يكون الجميع في أحسن حالة ممكنة ونحقق الفوز ونسجل الكثير من الأهداف حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف".

وبسؤاله هل سيشارك صلاح أساسيا أمام توتنهام، أجاب كلوب بتساؤل: "هل سأغير عاداتي بالكامل في آخر 3 مباريات متبقية؟ هل تريدون التشكيل بالكامل؟".

ودخل صلاح في مشادة لفظية حادة مع كلوب أثناء استعداد اللاعب المصري للدخول بديلا في المباراة الماضية أمام وست هام، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويحل ليفربول ثالثا في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 75 نقطة، فيما يمتلك توتنهام 60 نقطة في المرتبة الخامسة.

المصدر:"وكالات"