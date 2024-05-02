أول ظهور لصلاح في تدريبات ليفربول بعد مشادته مع كلوب (فيديو)

ظهر النجم المصري محمد صلاح يوم الخميس للمرة الأولى في تدريبات ليفربول بعد مشادته مع مدربه يورغن كلوب خلال مواجهة وست هام نهاية الأسبوع الماضي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فيديو يظهر صلاح في التدريبات وقالت إن النجم المصري بدا مبتسما وسعيدا في تدريبات الفريق قبل مواجهة توتنهام الأحد المقبل في قمة المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

Mo Salah looks happy to be in training as Liverpool prepare to face Tottenham on Sunday ⚔⚽ pic.twitter.com/96VfsgTTXC — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 2, 2024

وكان صلاح قد دخل في مشادة كلامية مع مدرب ليفربول كلوب خلال تعادل "الريدز" المخيب مع وست هام يونايتد بنتيجة 2-2 السبت الماضي ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به كلوب كبديل في الدقيقة 79 بدلا من لويس دياز، وقبل دخول النجم المصري بثوان فقط سجل ميشيل أنطونيو هدف التعادل لوست هام (2-2).

وبعد استقبال شباك فريقه لهذا الهدف، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز ويفض الاشتباك.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك"، فإن صلاح لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم أزمته الأخيرة مع كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري ويتخلف بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر قبل ثلاث مراحل من ختام المسابقة.

المصدر: "سكاي سبورتس" + "ذا أتلتيك"