 
مباشر

"5 يورو من كل مشجع".. اقتراح مثير للجدل بشأن برشلونة ووضعه المالي

الرياضة

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgvy

قدم صحفيان معروفان بانتمائهما لنادي برشلونة، وهما جوتا جوردي ولويس كاراسكو اقتراحا مثيرا للجدل بخصوص تحسين وضع النادي الكتالوني الاقتصادي.

وقال جوتا جوردي في تصريحات نشرها برنامج "إلشيرينغيتو": "إذا ساهم كل مشجع لبرشلونة بمبلغ 5 يورو، فسنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب نريده".

إقرأ المزيد
نجم فريق عربي يعرض نفسه على برشلونة
نجم فريق عربي يعرض نفسه على برشلونة

بينما أكد كاراسكو أن وكالته قدمت للنادي عرضا شبيها بالفعل، وتجري دراسته بين أروقة النادي الكتالوني.

هذا الاقتراح أثار موجة واسعة من التهكم أولها من جماهير برشلونة، حيث صب الكل جام غضبهم على أطروحات تنصل إدارة جوان لابورتا من مسؤوليتها مطالبين إياهم بتحمل أعبائهم الكاملة.

ويعاني برشلونة وضعا اقتصاديا ضاغطا سيفرض عليه حزمة من القرارات الصعبة بالتأكيد في الموسم القادم، ومن المتوقع أن يبيع عددا من أبرز نجومه ويقلص فاتورة الرواتب.

المصدر: goal






العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا